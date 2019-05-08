Без подорожаний никуда: на что в Молдове взвинтили цены

Цены в нашей стране меняются с завидным постоянством: впрочем, наряду с подорожанием регистрируется и спад на некоторые позиции.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Несмотря на то, что цены производителей сельскохозяйственной продукции за первый квартал нынешнего года в среднем снизились, некоторые товары подорожали на 30%, 25% и 20%. Таковы данные Национального бюро статистики Молдовы.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Нацбанк Молдовы принял решение, которое повлияет на цены в Молдове

Согласно официальным данным, на продукцию растениеводства цены упали в среднем на 6,7%. Значительно дешевле стали обходиться виноград (минус 40 с лишним процентов), фрукты и ягоды, зернобобовые культуры, кукуруза (без сортовых семян). Однако взлетели в цене овощи – на 31,5%, картофель – на 24,9%, пшеница (без сортовых семян) – на 21,4%.

Продукция животноводческого сектора несколько подорожала. Взлетели цены на овец и коз (в живом весе) – на 26,1%, а также на птицу (в живом весе) – на 11,9%.

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В то же время дешевле стали обходиться яйца – на 16,9%, крупный рогатый скот и свиньи (в живом весе).

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