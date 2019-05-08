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Курс валют после праздников: лей снова сдает позиции

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс после праздничных мини-каникул: практически все инвалюты окажутся в плюсе.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 13 мая. Молдавский лей продолжит уступать практически всем основным игрокам.

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"Европеец" после четырехдневных выходных выиграет еще два бана и будет торговаться за 20,0564 лея. Американский доллар подорожает на 1 бан – до 17,9019 лея. 

Практически не изменятся в цене, но все же будут в плюсе украинская гривна и румынский лей. Первая будет торговаться за 0,6826 лея, а румынский лей – по 4,2136 лея.

Лишь российский рубль уступит нацвалюте нашей страны после мини-каникул, но проигрыш незначительный. Так, его можно будет приобрести за 0,2743 лея.

Курс валют на длительных выходных

Все игроки на валютном рынке укрепили свои позиции перед четырехдневными каникулами. Евро продается по 20,0378 лея, доллар – за 17,8942 лея, российский рубль – по 0,2747 лея, украинская гривна – за 0,6795 лея, а румынский лей – по 4,2108 в переводе на нацвалюту.

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