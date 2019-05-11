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Городской рынок в Молдове, архивное фото

На рынках Кишинева почти пропал один из главных отечественных продуктов

Экономика
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Цены стремительно растут, товары в основом привозят из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. В Молдове подорожал картофель, на базаре он стоит на 25 процентов больше, чем в прошлом году. По крайней мере, это говорят посетители центрального рынка в Кишиневе.

Свинина. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Покупатели жалуются, что если год назад килограмм картошки обходился им в 20 леев, то сейчас ее найти можно за 30 леев. Другая проблема - на прилавках трудно найти картофель, выращенный в Молдове.

"В основном- привозной. Из Белоруссии, Турции", - говорят продавцы.

В Молдове сократилось количество плантаций, на которых выращивают картофель. Это подтверждает и фермерша Алена Ротару из Леовского района. 

- Я была на заработках в Италии. Приехала домой, занималась здесь сельским хозяйством. Выращивала картофель. Несколько гектаров было. Но год назад понесла серьезные убытки. Не выгодно стало заниматься производством, дорого, нет людей. Сейчас возим овощи из Белоруссии.

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Молдавский ранний картофель появился в продаже только в апреле, что в последнем пятилетии отмечается лишь второй раз, сообщили в Ассоциации картофелеводов Молдовы. Основанием для укрепления цен на продукцию могло стать существенное подорожание оптом и в розницу картофеля урожая прошлого года.

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