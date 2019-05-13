В Молдове самая низкая минимальная зарплата среди стран Восточной Европы

Во всех странах размеры минимальной зарплаты в несколько раз превосходят выплаты, установленные в Молдове.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Минимальная зарплата в Молдове самая низкая среди стран Восточной Европы.

Размер минимальной заработной платы по экономике в реальном секторе в мае 2019 года увеличился на 165 леев и составил 2775 леев в месяц (около 138 евро по обменному курсу Национального банка).

© Sputnik / Miroslav Rotari Подсчитано, какие зарплаты в Молдове заставят гастарбайтеров вернуться домой

По данным европейской статистической службы Eurostat, в Румынии минимальная зарплата составляет 446 евро, в Польше - 523 евро, в Словакии и Чехии около 520 евро, в Хорватии - 505 евро, в Венгрии - 464 евро.

В целом 22 из 28 стран-членов Европейского союза имеют законодательно установленный размер минимальной зарплаты, только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не придерживаются такой практики.

Минимальная заработная плата на Украине установлена в размере 4173 гривен или около 142 евро.

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