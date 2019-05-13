Молдову включили в список стран, интересных для туристов-любителей экзотики

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Среди стран, которые рекомендуют посетить туристам, ищущим новые направления, оказалась Молдова. Список был составлен структурами ООН. В описании, представленном ООН, упоминаются преимущества, которые предоставляют туристам развитые виноделие и виноградарство.
Среди новых направлений туристического бизнеса международная организация называет также Тувалу, Лихтенштейн, Вануату, Новую Каледонию и Эритрею.
Также Молдова вошла в первую десятку самых популярных направлений летнего отдыха, свидетельствуют данные сервиса путешествий tutu.ru.
Наша страна вошла во вторую половину Топ-10 вместе с Болгарией, Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном.
По мнению отечественных экспертов, Молдова остается малоизвестной страной для мира. Для продвижения положительного имиджа страны и, соответственно, привлечения туристов, необходимы значительные инвестиции, которые до настоящего времени остаются ниже необходимого уровня.
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