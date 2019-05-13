11:21 13 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.90
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Виноградники в Молдавии

Молдову включили в список стран, интересных для туристов-любителей экзотики

© Sputnik / Владимир Родионов
Экономика
Получить короткую ссылку
89 0 0

Однако отечественные эксперты считают, что для успешного развития туризма нужны значительно большие инвестиции в отрасль.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Среди стран, которые рекомендуют посетить туристам, ищущим новые направления, оказалась Молдова. Список был составлен структурами ООН. В описании, представленном ООН, упоминаются преимущества, которые предоставляют туристам развитые виноделие и виноградарство.

Река Днестр у села Наславча.
© Sputnik / И. Кибзий
Может ли Молдова предложить качественный туризм

Среди новых направлений туристического бизнеса международная организация называет также Тувалу, Лихтенштейн, Вануату, Новую Каледонию и Эритрею.

Также Молдова вошла в первую десятку самых популярных направлений летнего отдыха, свидетельствуют данные сервиса путешествий tutu.ru.

Наша страна вошла во вторую половину Топ-10 вместе с Болгарией, Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном.

Самые интересные туристические места Молдовы
Самые интересные туристические места Молдовы

По мнению отечественных экспертов, Молдова остается малоизвестной страной для мира. Для продвижения положительного имиджа страны и, соответственно, привлечения туристов, необходимы значительные инвестиции, которые до настоящего времени остаются ниже необходимого уровня.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Экологический туризм в Молдове - заповедник "Нижний Прут"
Туризм для любителей острых ощущений: самые жуткие места мира - фото
Теги:
туризм
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Шер
Постаревшие знаменитости: как сегодня выглядят кумиры миллионов
LIVE: Полуфинал суперсезона проекта Ты супер!
Полуфинал суперсезона проекта "Ты супер!"
Действие при пожаре в самолете
Действия при пожаре в самолете - советы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться