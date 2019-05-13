Молдову включили в список стран, интересных для туристов-любителей экзотики

Однако отечественные эксперты считают, что для успешного развития туризма нужны значительно большие инвестиции в отрасль.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Среди стран, которые рекомендуют посетить туристам, ищущим новые направления, оказалась Молдова. Список был составлен структурами ООН. В описании, представленном ООН, упоминаются преимущества, которые предоставляют туристам развитые виноделие и виноградарство.

© Sputnik / И. Кибзий Может ли Молдова предложить качественный туризм

Среди новых направлений туристического бизнеса международная организация называет также Тувалу, Лихтенштейн, Вануату, Новую Каледонию и Эритрею.

Также Молдова вошла в первую десятку самых популярных направлений летнего отдыха, свидетельствуют данные сервиса путешествий tutu.ru.

Наша страна вошла во вторую половину Топ-10 вместе с Болгарией, Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном.

Самые интересные туристические места Молдовы

По мнению отечественных экспертов, Молдова остается малоизвестной страной для мира. Для продвижения положительного имиджа страны и, соответственно, привлечения туристов, необходимы значительные инвестиции, которые до настоящего времени остаются ниже необходимого уровня.

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