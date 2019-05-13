Как не выбрасывать тонны яблок и слив на поля - мнение агрария из Молдовы

Сельхозпроизводитель с 40-летним стажем Василий Кочу рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, как можно решить проблему реализации фруктов в полном объеме.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik, Андрей Петрик. После того, как Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, молдавские фермеры получили доступ к зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA), однако пока терпят на этом "фронте" лишь одни убытки, учитывая заградительные меры на восточных рынках, введенные после подписания документа.

Фруктовая свалка

Как горькое свидетельство тому, что молдавскую сельхозпродукцию некуда реализовывать в полной мере, стали тонны яблок и слив, просто сваленные на обочины дорог в конце минувшего и начале нынешнего года. По словам сельхозпроизводителей, они вынуждены были прибегнуть к такой мере, потому что хранить в промышленных холодильниках товар дорого, а реализовывать его ниже себестоимости невыгодно.

В нынешнем году, судя по характеру погодных условий, господствовавших на территории республики, в апреле-мае нынешнего года, учитывая обилие дождей и наступившей теплоты, урожай фруктов в республике ожидается более, чем богатый. О том, как справиться с реализацией продукции, и можно ли продать все, что выращено непосильным трудом, корреспонденту Sputnik Молдова рассказал аграрий с 40-летним стажем из села Карахасань (района Штефан Водэ) Василий Кочу.

Оставляют гнить

По словам фермера, такой массовый выброс сельхозпроизводителями прошлогоднего урожая фруктов на обочины за всю свою трудовую деятельность он видит впервые. Аграрий утверждает, что такое апокалиптическое зрелище является трагедией для нашей страны, где именно реализация аграрной продукция всегда была и остается важным сектором прибыли для аграриев и поступлений в госбюджет Молдовы.

"В сложившихся условиях наших аграриев поставили фактически в патовую ситуацию. С одной стороны, нам открыли европейские рынки, но наша продукция не особо нужна Европе, там своих производителей хватает. А в России в полном объеме нашу продукцию не принимают из-за ограничений после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил аграрий.

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Как утверждает собеседник, сегодня фермер вынужден выкручиваться, как может, полагаться исключительно на свои связи и договоренности, без особой надежды на то, что профильные органы займутся помощью в реализации продукции. Должны быть приемлемые цены на закупку сырья и на перерабатывающих предприятиях, поскольку цена в 80 банов за килограмм яблок или винограда, предложенная сельхозпроизводителям в прошлом сезоне, была фактически смешной, утверждает Кочу.

"Предприятия должны быть готовы принимать продукцию и в обычный год, и в очень урожайный. Несколько десятилетий назад этот процесс был поставлен на должном уровне, сейчас перерабатывающие предприятия предлагают просто плевые цены. В таких условиях многие из таких консервных заводов могут остаться просто без сырья", - подчеркнул собеседник.

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Торговля на века

По словам Кочу, лишь возврат молдавской плодоовощной продукции на российский рынок позволит решить проблему молдавских аграриев комплексно и оживить аграрный сектор и экономику страны в целом. Кочу утверждает, именно российский рынок способен поглотить любые объемы сельскохозяйственной продукции из Молдовы, учитывая его размеры и экономическую мощь.

"Я думаю, что еще на долгие десятилетия вперед российский рынок будет традиционным для Молдовы, как минимум, на ближайшие 50 лет. Европейский рынок и его документальная открытость для аграриев - тоже неплохо, но реализовывать продукцию там могут лишь те, кому повезет", - заключил собеседник.

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