Евро и доллар творят чудеса: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 14 мая. После продолжительных выходных "тяжеловесы" продолжат наступать.
Евро за сутки станет тверже на 6 банов и установится на отметке в 20,1138 лея. С начала года "европеец" подорожал на три с лишним процента.
А вот доллар хоть и окажется на позитиве, но практически не изменится в цене. "Зеленый" во вторник расположится на уровне в 17,9021 лея. При этом с начала года "американец" укрепился на четыре с лишним процента.
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В небольшом плюсе окажутся украинская гривна, которая вырастет до 0,6848 лея, а также румынский лей - до 4,2238 в переводе на нацвалюту. А вот российский рубль несколько забуксует и разместится на планке в 0,274 лея.
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