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Прогноз на будущее от Всемирного банка: что ждет экономику Молдовы

CC0 / Pixabay / Bru-nO
Экономика
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Перспективы Молдовы на ближайшие несколько лет: аналитики Всемирного банка рассказали, что произойдет с экономикой республики до 2021 года.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз экономического роста в Молдове на 2019 год, понизив его с 3,6% до 3,4%. Об этом сказано в майском отчете организации, представленном офисом ВБ в Кишиневе.

"Экспансивные меры налоговой политики, которые были реализованы в 2018 году, такие как снижение налогов, повышение зарплат и государственных трансфертов, а также устойчивый рост посреднической финансовой деятельности, будут поддерживать рост экономики в 2019-м", - отмечено в обзоре ВБ.

В то же время, как подчеркивается в документе, более низкий рост денежных переводов и высокий рост инфляции, которая подорвет располагаемые доходы, приведет к замедлению экономического роста в 2019 году - до 3,4%.

Цены и тарифы

Специалисты ВБ отмечают, что на фоне ослабевающего влияния налоговых стимулов после выборов, доверие потребителей и бизнеса, а также нормализация финансовых условий в среднесрочной перспективе будут поддерживать частное потребление и инвестиции.

В следующем году, согласно ожиданиям экспертов, молдавская экономика вырастет на 3,6%, а в 2021-м – на 3,8%.

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Что касается предложения, то наиболее динамичное развитие ожидается в промышленном секторе и некоммерческих отраслях, а вот вклад сельского хозяйства в рост экономики после трех урожайных лет будет незначительным.

"Принятые накануне выборов налоговые меры и более высокие цены на сельхозпродукцию, а также возможный рост регулируемых тарифов, приведут к повышению инфляции. Во второй половине 2019-го инфляция выйдет за пределы установленного Нацбанком коридора", - отмечено в отчете ВБ.

При этом в среднесрочном периоде прогнозируется, что монетарная политика будет адекватной, и инфляция будет удерживаться в установленных пределах.

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Шоки для экономики

Учитывая низкий уровень производительности, снижение внешнего финансирования и существующие структурные недостатки, Молдова остается уязвимой перед внешними шоками, считают эксперты Всемирного банка.

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"Политическая неопределенность и индивидуальные интересы подменяют повестку реформ и инвестиционные процессы. Значительная доля государства в экономике и слабые госучреждения, а также вызовы, которые предстоит преодолеть властям, в том числе в финансовой отрасли, представляют дополнительные риски", - отмечено в докладе.

Экономисты обращают внимание, что экстремальные погодные условия могут повлиять на сельхозпроизводство, что отразится на экономическом росте и на уровне бедности в стране.

Другие прогнозы

Согласно последнем прогнозу Международного валютного фонда, в этом году экономический рост Молдовы достигнет 3,5%. А вот через год этот показатель составит 3,8%.

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Экономический рост Молдовы в 2018 году, по предварительным данным Молдстата, составил 4%. Согласно последнему прогнозу властей республики, рост ВВП страны в 2019 году составит 4%, в 2020-м - 3,8% и столько же в 2021-м.

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Теги:
инфляция, экономика, прогноз, Всемирный банк, Молдова
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