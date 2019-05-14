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Картофель

Почему взлетели цены на картофель — ANSA комментирует ситуацию

© Sputnik / Константин Чалабов
Экономика
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Отечественной картошки не хватает, а партии импортного картофеля оказались испорчены, заявляют специалисты.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Скачок цен на картофель оказался настолько заметным, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сочло нужным прокомментировать ситуацию.

Отечественная картошка в дефиците

По заявлению агентства, производство отечественного картофеля резко сократилось — за последние три года посевные площади, на которых выращивается картофель, уменьшились на 2 тысячи гектаров. Это привело к заметному падению объемов производства, с 214 тысяч тонн до 175 тысяч тонн. 

Городской рынок в Молдове, архивное фото
На рынках Кишинева почти пропал один из главных отечественных продуктов

"Ценовая политика продиктована рынком, и ситуация связана с уменьшением посевов картофеля", — говорится в заявлении агентства, опубликованном на официальном сайте ANSA.

В то же время ежегодное потребление картофеля в Молдове составляет около 300 тысяч тонн, то есть отечественные производители покрывают лишь немногим более половины потребностей рынка. Возникший дефицит закрывают импортеры картофеля — 15 фирм ввозят картошку из Белоруссии, Румынии, Украины, России, Польши, Германии и даже из Израиля.

С импортом картофеля возникли проблемы

По заявлению ANSA, при поставке картофеля из Белоруссии, которая является основным экспортером для Молдовы, возник ряд проблем, связанных с плохим качеством некоторых партий товара.

"С 26 марта по 13 мая была проверена 121 партия картофеля из Республики Беларусь, из которых 19 были признаны несоответствующими требованиям и возвращены производителю, — говорится в заявлении ANSA. — Несоответствующие требованиям качества партии были заражены картофельной коричневой гнилью, что было подтверждено аккредитованной лабораторией в Румынии".

ANSA уведомило Государственную фитосанитарную службу Республики Беларусь о выявленных несоответствиях и передало белорусской стороне список производителей, отправивших в Молдову зараженный картофель.

"Начиная с 3 мая 2019 зараженных партий обнаружено не было, и никаких возвратов не предпринималось", — заявляет Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

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Теги:
картофель, цены
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