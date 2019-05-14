Доллар и евро продолжат удивлять: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 15 мая. Ситуация на валютном рынке останется неизменной – молдавский "лев" продолжит отступать по отношению к основным игрокам.

Евро за сутки подорожает на два бана и укрепится до 20,1383 лея. Доллар станет тверже на три бана и разместится на отметке в 17,9021 лея. И "американец", и "европеец" с начала года укрепили свои позиции.

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Что касается остальных игроков, то в среду в плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2747 лея, а также румынский лей – до 4,2297 в переводе на нацвалюту. Несколько просядет только украинская гривна, которая подешевеет до 0,6838 лея.

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