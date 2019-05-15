Вот это поворот - доллар и евро удивят: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: у молдавского лея свои планы.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 16 мая. На валютном рынке в последующие сутки – ветер перемен. Большинство игроков несколько уступят молдавскому "льву".

Больше остальных просядет евро, который сдаст шесть банов и установится на отметке в 20,0794 лея.

Доллар хоть и будет в миноре, но практически не изменится в цене. "Зеленый" в четверг расположится на уровне в 17,9337 лея.

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В минусе окажутся и остальные игроки. Так, украинская гривна подешевеет до 0,6803 лея, а румынский лей – до 4,2171 в переводе на нацвалюту. Отличится только российский рубль, который несколько подорожает - до 0,2769 лея.

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