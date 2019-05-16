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Накипело: о чем попросили государство молдавские агропроизводители

© Sputnik / Филип Климашевский
Экономика
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Число заявок на получение субсидий от государства со стороны представителей агросектора растет.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Молдавские аграрии получат субсидии на развитие сельскохозяйственного бизнеса на сумму 64,4 миллиона леев. Агентство по интервенциям и платежам в сфере сельского хозяйства (AIPA) утвердило заявки, представленные 440 фермерами. Всего ведомство получило порядка 900 обращений на получение финансовой помощи, что почти на 10% больше в сравнении с данными за прошлый год.

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Большая часть заявок на получение субсидий касается закупки техники и сельскохозяйственного оборудования. В связи с этим к середине мая агентство выдало авторизации на выплату денег по 272 обращениям на общую сумму в 28 миллионов леев. Эти средства предназначены для покупки 790 единиц агротехники.

Сельхозпроизводители также просили выделить субсидии на инвестиции в развитие послеуборочной и перерабатывающей инфраструктуры, на создание и модернизацию многолетних насаждений, а также вырубку не приносящих урожай сельскохозяйственных культур.

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В то же время ежегодно 5% из ресурсов Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, а это порядка 45 миллионов леев, направляются на предоставление авансовых субсидий молодым людям и женщинам, которые впервые запускают свой агробизнес. В этом году таких сельхозпроизводителей насчитывается уже 21 человек. В нынешнем году Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности составляет около 900 миллионов леев.

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В 2018 году Агентство получило 7417 заявок на финансовую поддержку для 4411 уникальных производителей сельскохозяйственной продукции на общую сумму более одного миллиарда леев.

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