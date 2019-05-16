Доллар и евро в ожидании: курс валют в Молдове на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 17 мая, и выходные. На валютном рынке без особых изменений – основные игроки ведут себя сонно. Евро за сутки отыграет два бана и установится на отметке в 20,1383 лея.

Доллар отличится – он единственный, кто захандрит. Хоть "американец" и будет настроен пессимистично, но его цене это практически не отразится. В ближайшие три дня "зеленый" разместится на уровне в 17,9337 лея.

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Что касается остальных игроков, то они окажутся в плюсе. Российский рубль прибавит в весе до 0,2781 лея, украинская гривна - до 0,6806 лея, а румынский лей – до 4,221 в переводе на нацвалюту.

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