Нацбанк Молдовы пересмотрел прогноз инфляции: что ждет страну

Специалисты Нацбанка предположили, какого уровня достигнет инфляция, и как будут корректироваться цены в республике.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) пересмотрел прогноз уровня инфляции на 2019 год в сторону его повышения – с 4,9% (в февральском прогнозе) до 5,1%.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Экономический прогноз от МВФ: что предсказывают Молдове эксперты фонда

Глава Нацбанка Октавиан Армашу на пресс-конференции в четверг сообщил, что годовой уровень инфляции в 2019 году будет расти и изменит тенденцию на обратную в 2020 году.

По его словам, прогноз инфляции основан на предположении, что тарифы будут скорректированы во второй половине 2019 года. Таким образом, темпы роста регулируемых цен существенно повысятся, но вернутся на уровень 0,9-1,3% во второй половине 2020 года.

"Ритм роста цен на продовольственные товары в 2019 году будет находится в восходящем коридоре, реагируя таким образом на корректировки на международном и местном рыках. Этот тренд изменится на противоположный в 2020 году", - сказал руководитель НБМ.

Он отметил, что траектория изменения цен на топливо останется нисходящей на протяжении всего рассматриваемого периода.

В майской версии прогноза Всемирного банка отмечено, что "принятые накануне выборов налоговые меры и более высокие цены на сельхозпродукцию, а также возможный рост регулируемых тарифов, приведут к повышению инфляции" в Молдове.

"Во второй половине 2019-го инфляция выйдет за пределы установленного Нацбанком коридора", - отмечено в отчете ВБ.

При этом в среднесрочном периоде прогнозируется, что монетарная политика будет адекватной, и инфляция будет удерживаться в установленных пределах.

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