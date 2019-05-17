Евро и доллар готовят новый сюрприз: курс валют после выходных

Национальный банк страны установил обменный курс после выходных: практически все инвалюты окажутся в минусе.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 20 мая. После выходных игроки выйдут сонными, а молдавский "лев" позволит себе немного пошалить. Евро в первый день будущей пятидневки подешевеет на шесть банов и закрепится на уровне 20,0345 лея.

Доллар не спешит сдавать позиции. "Американец" в начале грядущей недели укрепится на один бан и установится на отметке в 17,9401 лея.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе окажутся российский рубль, который подешевеет до 0,2776 лея, а также румынский лей - до 4,2067 в переводе на нацвалюту. А вот украинская гривна не изменится в цене - 0,6805 лея.

Эксперт: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет

В выходные евро продается по 20,0977 лея, доллар – за 17,9332 лея, российский рубль – по 0,2781 лея, украинская гривна – за 0,6805 лея, а румынский лей – по 4,221 в переводе на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK