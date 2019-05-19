Налоговые тиски сжимаются: неплательщиков найдут и за границей

Государственная налоговая служба сможет получать информацию о молдавских неплательщиках налогов от зарубежных коллег.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. В Молдове вступили в силу процедуры по обмену информацией между Государственной налоговой службой (ГНС) и зарубежными налоговыми администрациями. О принятии нового регламента сообщила пресс-служба ГНС.

Обмен информацией облегчит для молдавских налоговиков поиск и привлечение к ответственности лиц, которые пытаются уклониться от уплаты налогов.

Таким образом, будет налажен обмен данными о таких налоговых обязательствах как подоходный налог, взносы государственного социального страхования, налог на недвижимость, НДС, акцизы, дорожные налоги, местные налоги, налоги на природные ресурсы и другие.

Государственная налоговая служба Молдовы сможет получать информацию о налогоплательщиках Молдовы, которые находятся за рубежом в рамках налоговых проверок.

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