18:05 19 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.10
  • USD17.93
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск

В Молдове зарегистрирован рост перевозок пассажиров и грузов

CC0 / Pixabay / Gellinger
Экономика
Получить короткую ссылку
45 0 0

Оптимистичное начало года — показатели в транспортной отрасли демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. В транспортной отрасли наметился рост по сравнению с прошлым годом, отмечает Национальное бюро статистики.

По официальным данным, в январе-марте 2019 года предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 25,3 миллиона пассажиров, что на 3,1 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Днестр
© Sputnik / Igor Vzorov
Молдова вошла в Топ-10 самых популярных направлений для отдыха летом

Пассажирооборот увеличился на 4,4 процента и составил 1195,4 миллиона пассажиро-километров.

Рост зарегистрирован и в области грузоперевозок. В январе-марте 2019 года, предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 3,6 миллиона тонн грузов, что на 19 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Возможен и рост пассажирских перевозок по железной дороге в направлении Румынии. Дело в том, что с 20 мая 2019 года на железнодорожном вокзале Кишинева можно будет приобрести билеты на поезда международного сообщения.

Эта возможность у пассажиров появилась после подписания соглашения между железными дорогами Молдовы и Румынии. С помощью системы RoTicket можно будет купить билеты на международные европейские маршруты, а также на поезд Кишинев-Бухарест.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Важно для желающих пересечь границу Молдовы: о чем предупредили власти
Билеты на поезд в системе RoTicket можно будет купить в Молдове
Теги:
транспорт
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скоро лето: купальники и декольте на неделе моды в Австралии - фото
Самый посещаемый музей России: экскурсия по Петергофу - уникальное видео
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться