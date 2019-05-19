В Молдове зарегистрирован рост перевозок пассажиров и грузов

Оптимистичное начало года — показатели в транспортной отрасли демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. В транспортной отрасли наметился рост по сравнению с прошлым годом, отмечает Национальное бюро статистики.

По официальным данным, в январе-марте 2019 года предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 25,3 миллиона пассажиров, что на 3,1 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

© Sputnik / Igor Vzorov Молдова вошла в Топ-10 самых популярных направлений для отдыха летом

Пассажирооборот увеличился на 4,4 процента и составил 1195,4 миллиона пассажиро-километров.

Рост зарегистрирован и в области грузоперевозок. В январе-марте 2019 года, предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 3,6 миллиона тонн грузов, что на 19 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Возможен и рост пассажирских перевозок по железной дороге в направлении Румынии. Дело в том, что с 20 мая 2019 года на железнодорожном вокзале Кишинева можно будет приобрести билеты на поезда международного сообщения.

Эта возможность у пассажиров появилась после подписания соглашения между железными дорогами Молдовы и Румынии. С помощью системы RoTicket можно будет купить билеты на международные европейские маршруты, а также на поезд Кишинев-Бухарест.

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