Взять кредит и не попасть впросак: на что важно обращать внимание

Корреспондент Sputnik Молдова выяснил, как не погореть на уловках и не переплачивать за скрытые комиссии, почему жители республики набирают займы, а банки "полюбили" выдавать кредиты физлицам.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik, Елена Комолова. Граждане Молдовы не боятся жить взаймы и стали больше брать кредитов: только за начало этого года Национальный банк зарегистрировал скачок кредитования физических лиц. Как объясняют это явление власти и эксперты? На что нужно обращать внимание жителям страны, которые собираются взять денег взаймы? Во всем этом разбирался обозреватель Sputnik.

Откуда рост?

За первый квартал 2019 года жители республики набрали займов в национальной валюте на 43,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы данные ежеквартального отчета Национального банка Молдовы. В то же время, как отмечено в документе, процентная ставка по новым кредитам в леях снизилась до уровня 8,26% в первом квартале 2019 (9,5% за аналогичный период прошлого года).

Положительная динамика на рынке кредитования, как подчеркивают специалисты Нацбанка, "подтверждает макроэкономическую и финансовую стабильность в стране и в то же время создает основу для устойчивого роста в будущем".

Согласно статистике, наибольшей популярностью среди жителей Молдовы пользуются кредиты в леях сроком до 5 лет.

Общий объем кредитов в банковском секторе Молдовы падал до февраля 2018 года, заявил Sputnik экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По его словам, в основном это происходило за счет снижения объемов кредитов, выданных юридическим лицам.

"Это было связано с несколькими факторами, обусловленными кризисом. Нацбанк очень жестко регулировал выдачу кредитов в юридическом плане, потому что был очень большой процент плохих кредитов (на конец 2017-го более 4 миллиардов леев). В 2018 году спад выдачи кредитов приостановился", - пояснил он.

При этом, как подчеркнул эксперт, с 2014 года кредитование физических лиц росло постоянно.

"Почему? Потому что физические лица оказались очень платежеспособными. Портфель плохих кредитов в этом сегменте очень маленький и практически невидимый - на уровне 3%", - сказал Ионицэ.

Как отметил эксперт, поэтому выдавать кредиты физическим лицам безопасно, выгодно, хоть и немного проблемно – потому что подобные займы мелкие.

"Одно дело, когда выдается кредит на 100 миллионов, а другое - сотни кредитов на тысячи леев. Рост кредитования объясняется ростом выдачи кредитов физическим лицам", - констатировал собеседник.

Как не попасть впросак, оформляя кредит в банке?

На что следует обратить внимание, прежде чем взять кредит в банке, рассказала в комментарии Sputnik экономический эксперт Габриела Кунева.

© Sputnik / Osmatesco Кунева: в какой валюте лучше брать кредит гражданам Молдовы

"В принципе я сторонник того, чтобы жить по средствам, но кредиты часто бывают нужны, когда решаются вопросы со здоровьем, недвижимостью и так далее. Я бы, прежде всего, обращала внимание на условия в договоре, которые описывают возможность изменения процентной ставки и то, от чего зависит ее рост", - отметила эксперт.

По ее словам, также стоит обратить внимание на проценты за досрочное погашение.

"Многие не обращают на это внимание, но, когда появляется возможность погасить кредит раньше, оказывается, что они должны дополнительно заплатить 1-2%", - отметила собеседница.

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Эксперт объяснила, почему банки, предоставляющие более низкую процентную ставку, часто отказывают в кредите.

"Как правило, процент ниже там, где качество обеспечения выше", - отметила эксперт.

Дело в том, что для снижения кредитного риска банку нужны гарантии от физического лица, что он будет способен вернуть взятые деньги.

Обеспечением возвратности кредита называют конкретный источник погашения имеющегося долга.

"Не всегда есть выбор и возможность взять минимальную процентную ставку, так как обеспечение человека по кредиту не всегда удовлетворяет банки", - подчеркнула Кунева.

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Часто в контрактах во второй части указываются так называемые скрытые комиссии. Когда банк добавляет несколько процентных пунктов к общей ставке (0,2-0,4%) или устанавливает фиксированную сумму оплаты только за рассмотрение кредитной заявки. Обычно в рекламных проспектах такой тип комиссии не указывается вовсе, и человек, берущий кредит, узнает о нем уже перед заключением контракта. Но срабатывает психологический эффект: деваться некуда, шаг назад сделает не каждый, и человек, как правило, соглашается.

На что жители Молдовы берут кредиты

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ составил топ нужд, на которые жители Молдовы чаще всего берут кредиты.

"Почему люди стали больше брать кредитов и на что они тратят деньги? В период кризиса граждане снизили объем потребления, а сейчас они наращивают упущенное", - заявил он.

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К слову, по статистике, это самый популярный вид кредитов. Такие займы берут на то, чтобы решить какие-то экстренные вопросы, денег на которые не было предусмотрено в семейном бюджете. Однако часто жители республики влезают в долги для покупки последней версии дорогого смартфона или другой техники, для очередного ремонта жилья, для покрытия расходов на свадьбу и даже на кумэтрию (крестины) и на прочие нужды, одной зарплатой на которые явно не обойдешься. Такая вот философия – "Пускай, еду в маршрутке, зато у меня в руках новенький дорогой телефон".

Следующая в своеобразном топе - ипотека. Жилищный вопрос остается одним из самых животрепещущих для человека, поэтому и кредиты на квартиру - одни из самых популярных видов займов.

"Второй чуть меньше, но по влиянию самый большой – в прошлом году объем ипотечных кредитов оказался взрывообразным. На рынке наблюдался мощный рост. Представьте, весь объем кредитов на начало года был три миллиарда леев и вырос до четырех с половиной, то есть 50% роста в один год", - сказал Ионицэ.

По его словам, в прошлом году объем ипотеки и объем продаж квартир был рекордным за всю историю Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Калак: ипотечный кризис может случиться и в Молдове

"Если в среднем в год в стране продавалось 15 тысяч квартир (в том числе на вторичном рынке), то в прошлом году – 20 тысяч", - пояснил эксперт.

Тройку самых популярных займов замыкает покупка автомобиля в лизинг.

"Отдам последнее, но куплю авто лучше и новее, чем у соседа, пускай завидует...".

На четвертом месте расположились кредиты на начало собственного бизнеса.

"Кредитный портфель вырос на базе потребительских займов и ипотеки. Это, во-первых. Кроме того, есть кредиты на открытие собственного бизнеса, но их доля не такая существенная. Тот, кто вывел наш банковский сектор из кризиса, это физические лица, которые своим потреблением и покупкой жилья внесли позитивный вклад", - пояснил экономист.

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