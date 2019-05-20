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Курс валют в Молдове на вторник: что вытворяют доллар и евро

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: основные игроки топчутся на месте.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 21 мая. После выходных "тяжеловесы" будут в сонном состоянии. Евро, к примеру, уступит молдавскому "льву" два бана и расположится на уровне в 20,0147 лея.

Доллар
CC0 / Pixabay / frycyk01
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Доллар хоть и будет на позитиве, то практически не изменится в цене. Во вторник "американец" установится на отметке в 17,9432 лея.

В незначительном, но все-таки плюсе окажутся российский рубль, который окрепнет до 0,278 лея, и украинская гривна – до 0,6835 лея. А румынский лей несколько просядет – до 4,205 в переводе на национальную валюту.

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Что говорят власти?

С начала года национальная валюта страны несколько обесценилась по отношению к "зеленому" - в номинальном выражении на 1% (с 17,14 лея за доллар в январе до 17,31 лея на конец марта). Что касается евро, то к нему "молдавский лев" укрепился сразу на 0,5%. Такие выводы содержатся в ежемесячном отчете министерства экономики и инфраструктуры.

Основные причины, которые привели к таким изменениям, как пояснили специалисты в Минэкономики, заключаются в притоке иностранной валюты за счет экспортных поставок, денежных переводов граждан Молдовы из-за рубежа, а также инвестиций. Кроме того, на внутреннем валютном рынке страны сказались и скачки доллара на международных площадках, а также денежно-кредитная политика Нацбанка Молдовы.

Прогноз по курсу валют

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Проделки евро и доллара: что происходит с валютой, и бежать ли в обменники
В пояснении к ранее утвержденному парламентом закону о государственном бюджете Молдовы на нынешний год, в частности, обозначено, что прогнозируется умеренное обесценивание национальной валюты страны в 2019-2021 годах.

"За указанный интервал средний обменный курс лея по отношению к доллару будет варьироваться от 17,2 до 18,5 лея", - отмечено в тексте документа.

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В чем хранить деньги?

Вопрос, в какой валюте хранить сбережения, волнует многих граждан. Многие не раз обжигались от валютных скачков. Чиновники утверждают, что лучше держать свои сбережения в молдавских леях. Эксперты же подчеркивают, что необходимо придерживаться "золотого" правила - хранить деньги в разных валютных корзинах.

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