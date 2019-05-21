Основным источником валюты в стране стал экспорт, переводы - на втором месте

По мнению аналитиков, снижение доли валютных поступлений от денежных переводов из-за рубежа свидетельствует об оздоровлении экономики.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Основным источником валюты в Молдове является экспорт товаров, а денежные переводы из-за границы находятся лишь на втором месте. Об этом заявил для Sputnik Moldova экономический эксперт Роман Киркэ.

По данным официальной статистики, в первом квартале 2019 года экспорт Молдовы покрывал только 54 процента ​​стоимости импорта, но ситуация явно лучше, чем пять лет назад, когда экспорт покрывал только около трети импорта.

По мнению эксперта, этот рост является признаком восстановления экономики.

В настоящее время экспорт является основным источником валюты страны, оставив на втором месте денежные переводы молдавских граждан, которые работают за границей.

"Если раньше национальная экономика зависела исключительно от валютных переводов граждан за границу, то сейчас эта ситуация меняется. С точки зрения торгового баланса мы можем говорить об определенном подъеме", — заявил Киркэ.

В январе-марте 2019 года Республика Молдова экспортировала товаров на сумму 733 миллиона долларов, что на 8 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году.

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При этом объемы молдавской продукции, поставляемой в страны СНГ, продолжает сокращаться. В настоящий момент доля стран СНГ в структуре экспорта составляет около 14 процентов.

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