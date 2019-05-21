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Табло курса евро в витрине операционной кассы

Курс валют на ближайшее время: как поведут себя евро и доллар

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: на валютном рынке - "сонное царство".

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 22 мая. На валютном рынке установится полный штиль – валютные игроки практически замрут на своих позициях. Так, евро хоть и будет в плюсе, но значительных изменений в его поведении ожидать не стоит. "Европеец" будет торговаться по 20,0154 лея. Стоит отметить, что с начала нынешнего года "иностранец" окреп, несмотря на периодические провалы.

Динамика курса евро
© Photo: Национальный банк Молдовы
Динамика курса евро

Доллар по сравнению со своим иностранным напарником будет немного смелее и отыграет у молдавского "льва" один бан. В среду "американец" установится на отметке в 17,9582 лея. "Зеленый" был более стабильным - с начала года он то топтался на месте, то незначительно проседал, но затем начал укрепляться. Впрочем, доллар периодически сдает позиции, но стабильно возвращает их.

Динамика курса доллара
© Photo: Национальный банк Молдовы
Динамика курса доллара

В незначительном, но все-таки плюсе также окажутся российский рубль, который окрепнет до 0,2783 лея, и украинская гривна – до 0,6874 лея. А вот румынский лей продолжит падать – до 4,2018 в переводе на национальную валюту.

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