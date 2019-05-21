Какие бизнес-проекты намерены организовать в Приднестровье иностранцы

Стали известны детали о деловых проектах с зарубежными инвесторами, которые намечается реализовать на территории региона.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье готовятся к подписанию бизнес-планов с иностранными инвесторами, предусматривающих сотрудничество в переработке отходов металлургии (Украина-Болгария) и выращивании фундука (Болгария).

"От того, насколько эффективно ведется работа по привлечению иностранных капиталов в Приднестровье, зависит и создание рабочих мест, и налоговые отчисления в бюджет", - отметил глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Интерес израильских инвесторов

Как рассказал руководитель Агентства по инвестициям Андрей Бетанов, в ряду всех проектов выделяется 13 наиболее перспективных с точки зрения реализации – на них сосредоточены особые усилия.

© Sputnik / Alexander Vilf Россия намерена помочь Приднестровью с привлечением инвестиций

Кроме тех, которые уже названы, в реестре числятся инициативы по изготовлению сварочной проволоки и электродов, вибролитых формованных изделий, обуви, велосипедов, анкерной крепи, графитированных электродов, масла, зубных имплантов, фасонных профилей.

Есть еще пять проектов, вызвавших пристальный интерес Агентства. Связаны они с сельским хозяйством (тепличное разведение томатов и красного перца, зелени, выращивание грибов) и промышленным сектором (производство OSB-панелей, специальных труб).

"Причем в аграрной сфере большую заинтересованность проявляют по отношению к нам израильские бизнесмены", - пояснил Бетанов.

Приднестровье как место "красного туризма"

Агентство также сформировало график презентации инвестиционного потенциала Приднестровья. География командировок включает Болгарию, Германию, Италию, Россию,Францию.

© Sputnik / Евгений Биятов Майнингом криптовалют в Приднестровье заинтересовались иностранные инвесторы

А в начале июня ожидается приезд в Приднестровье итальянских предпринимателей, которым расскажут об основных преимуществах края с точки зрения открытия и ведения своего дела.

Агентство ведет работу и по продвижению туристических направлений в Приднестровье. Недавно с представителем Правительства Москвы обсуждался вопрос маршрута из Москвы в Тирасполь. Его целевая аудитория – жители Китая, которые любят посещать точки так называемого "красного туризма", связанного с тематикой недавнего для нас исторического прошлого.

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