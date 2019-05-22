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5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе

"Восточное партнерство": что проект Евросоюза дал Молдове

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Политологи и экономисты из разных стран обсудили результаты и перспективы "Восточного партнерства" - проекта Евросоюза, который появился десять лет назад и объединяет теперь шесть стран бывшего Союза.

ТИРАСПОЛЬ, 22 мая – Sputnik. В Приднестровье прошла конференция, главной темой обсуждения которой стало влияние "Восточного партнерства" на политику и экономику Молдовы, в частности приднестровского региона.

Здание Еврокомиссии
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Участники мероприятия - российские, молдавские и приднестровские эксперты, пытались выявить все стороны этого проекта Европейского Союза, который существует уже добрый десяток лет.

Организаторами события выступили Институт социально-политических исследований и регионального развития совместно с экспертно-аналитическим центром "Формат".

В долгий ящик

По словам директора экспертно-аналитического центра "Формат" Сергея Симоненко, по отношению к десятилетию "Восточного партнерства" существует сдержанный оптимизм непосредственно самих участников и тех, кто его реализовывал. И ему прогнозируется участь одного из проектов, который будет положен в долгий ящик.

"В Молдове так и не удалось за это время реализовать политические реформы. Сам Евросоюз отмечает рост коррупции, против которого он выступал", - подчеркнул эксперт.

Поддержка связи

Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев в свою очередь отметил, что важно противостоять недружественным месседжам "Восточного партнерства" в отношении России, исходя из всех тех возможностей, которые есть в наличии.

"Поддерживать связь экспертную, по линии гражданской и общественной дипломатии. Если мы продолжаем чувствовать себя единым сообществом, народом, это главные наши действия, которые направлены на то, чтобы сохранять наше русское присутствие", - конкретизировал Пантелеев.

Стабильный экспорт

Молдавский экономист Галина Шеларь отметила, что не видит политического подтекста в "Восточном партнерстве". Однако, по ее мнению, проект за все время своего существования никак не повлиял на молдавскую экономику, а приднестровский экспорт в Европу, который установился еще до появления "Восточного партнерства", отмечается постоянством.

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"Если посмотрим экономику региона, что производится и куда вывозится, то тогда стабильность европейского рынка станет более понятной. В Италию и ФРГ экспортируется в основном продукция легкой промышленности и в большинстве своем это пока еще продукция, которая производится из давальческого сырья. То есть в Европу идут стабильные поставки", - пояснила она.

Политолог Леонид Крутаков
© Sputnik /
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Исчерпание потенциала "Восточного партнерства" подчеркивалось неоднократно. Даже недавнее заседание представителей этого регионального проекта в Брюсселе завершилось без совместной декларации, что, по мнению политологов и экспертов, говорит о снижении интереса ЕС к своему же детищу.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

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Теги:
экспорт в РФ, экспорт в ЕС, экспорт, Восточное партнерство, Приднестровье
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