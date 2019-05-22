Евро и доллар решили отыграться: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 23 мая. На валютном рынке ожидается ветер перемен. Большинство игроков захочет укрепить свои позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро не только вернет утраченное на начало текущей пятидневки, но и выйдет в плюс. За сутки "европеец" подорожает на семь банов и будет торговаться по 20,0864 лея.

Доллар по сравнению со своим иностранным напарником окажется немного скромнее и отыграет у нацвалюты три бана. В четверг "зеленый" установится на отметке в 17,985 лея. "Американец" продолжает политику малых шагов и с начала года существенно укрепился по отношению к молдавскому лею.

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В незначительном, но все-таки плюсе также окажутся российский рубль, который окрепнет до 0,2802 лея, и румынский лей – до 4,218 в переводе на национальную валюту. А вот украинская гривна опустится – до 0,6839 лея.

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