Доллар удивит: курс валют на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 24 мая, и выходные. На валютном рынке грядут изменения. Больше остальных удивит доллар, который за сутки укрепится сразу на пять банов и установится на уровне 18,0329 лея.
Евро же немного сдаст свои позиции. В пятницу он проиграет один бан и расположится на отметке в 20,0787 лея.
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В незначительном минусе будет и российский рубль, который опустится до 0,2785 лея. Что касается остальных игроков, то они окажутся в плюсе. Украинская гривна прибавит в весе до 0,6843 лея, а румынский лей – до 4,218 в переводе на нацвалюту.
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