Такого от евро никто не ожидал: курс валют после выходных

Национальный банк страны установил обменный курс после выходных: практически все инвалютные игроки перейдут в наступление, но настоящий сюрприз готовит евро.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 27 мая. Из выходных большинство иностранных игроков выйдут на кураже, но отличится на этот раз евро. "Европеец" в начале следующей недели укрепится сразу на 12 банов и разместится на уровне в 20,1958 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гырбу: падение лея должно остановиться

Доллар тоже продолжит расти, правда не столь резво, как его тяжеловесный собрат. В понедельник "американец" подорожает на два бана и установится на отметке в 18,0536 лея.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе также окажутся российский рубль, который укрепится до 0,2795 лея, и румынский лей - до 4,242 в переводе на нацвалюту. А вот украинская гривна несколько подешевеет - до 0,6839 лея.

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Начиная с пятницы и в выходные, евро продается по 20,0787 лея, доллар – за 18,0329 лея, российский рубль – по 0,2785 лея, украинская гривна – за 0,6843 лея, а румынский лей – по 4,2187 в переводе на нацвалюту.

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