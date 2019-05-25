За нынешний политический кризис народ Молдовы заплатит из своего кармана

Экономисты прогнозируют снижение темпов роста ВВП Молдовы в 2019 году, а это означает, что ни о каком повышении заработных плат или пенсий в будущем речи идти не может.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik, Наталья Иовва. Снижение прогноза роста ВВП до 2,5% является платой за политический кризис, который переживает Молдова.

Страна, ее экономика, а, следовательно, и граждане потеряли почти полгода, и, судя по всему, конец кризису придет не скоро.

Так называемым политическим элитам пока не удается найти общий язык, о досрочных парламентских выборах говорят все больше, президент Молдовы Игорь Додон прогнозирует их с 90-процентной вероятностью, а некоторые особо прозорливые партии, уже встали на старт новой электоральной гонки.

Мы за ценой не постоим

© Sputnik / Miroslav Rotari "Время пошло": молдавские законодатели перед альтернативой

Экономисты, тем временем, подсчитывают ущерб, нанесенный стране эгоизмом и чрезмерными амбициями политиков. Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Молдовы на 2019 год на 0,2 процентных пункта – с 3,8% до 3,6%.

Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем, цитирует непреложную истину экономист Виорел Гырбу и даже с большим пессимизмом, нежели представители Всемирного банка, смотрит в будущее. По его прогнозам, рост ВВП в этом году снизится до уровня трехлетней давности и составит всего 2,5%. Это и есть цена политической неразберихи.

"Если мы ничего не создаем в течение года, то нам нечего раздавать в конце года. 2,5 % ВВП – это очень мало. У нас зарплаты маленькие, пенсии маленькие, на всех денег не хватает", - сказал он.

А это означает, что сотни тысяч молдавских бюджетников и пенсионеров должны расстаться с надеждой на повышение их скудных ежемесячных доходов.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Во что обходится роспуск парламента: частный случай Верховной рады

Председатель Конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза вспоминает, как тяжело было в прошлом году убедить партнеров из МВФ в необходимости повышения заработных плат. А прошлый год, кстати сказать, был весьма благоприятным для молдавской экономики.

"Приехал представитель МВФ и говорит, что в 2018 году у нас будет рост ВВП 3%, поэтому нам не положено увеличение заработной платы в бюджетном секторе, якобы, мы не вписываемся в параметры валютного фонда. Мы ругались полтора часа, убеждали, что рост ВВП будет 4%. Нас поддержали патронаты, и в МВФ согласились", - сказал Будза в беседе с корреспондентом Sputnik.

Американские горки по-молдавски

Экономическое развитие Молдовы очень похоже на продвижение по американским горкам – то мы медленно ползем вверх, то с громким криком и ужасом в глазах ухаем вниз. Это образное описание четко проявляется на графике развития страны на протяжении всего периода ее независимости.

© Sputnik / Динамика ВВП Молдовы

Болезненная смена власти в Молдове в результате апрельских событий 2009 года привела к катастрофическому падению экономики - после роста ВВП 2008 года (+7,8%), страна завершила год с отрицательным показателем (– 6%).

К 2013 году рост ВВП достиг 9,4%, но безобразия в банковском секторе 2014 года привели к тому, что в 2015 год мы ушли в минус – 0,5% ВВП.

Экономика медленно начала выкарабкиваться из кризиса, а в прошлом году ВВП вырос на 4% по сравнению с предыдущим, но вот снова все пошло наперекосяк.

И никто не знает, когда закончится этот экстремальный аттракцион.

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