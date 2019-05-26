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Покупатели в торговом зале гипермаркета

Эксперт объяснил, что нужно делать, чтобы не росли цены на фрукты и овощи

© Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Специалист уверен в необходимости создания в Молдове современной площадки для конкурентных торгов сельскохозяйственной продукцией.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Экономист Вячеслав Ионицэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал мнение, что сельскохозяйственная биржа стала бы отличной платформой, на которой продавцы могли бы продавать, а покупатели приобретать товар как на аукционе. Цена, образованная спросом и предложением, была бы известна по всей стране.

"Сколько лет мы говорим о прозрачных и справедливых ценах по отношению к фермерам. Сельскохозяйственная биржа решает эту проблему. В зависимости от тамошней цены, контракты заключаются между малыми производителями и крупными перерабатывающими предприятиями или экспортерами", - уточнил эксперт.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове выросли цены на сельхозпродукцию
Ионицэ отметил, что сельскохозяйственная биржа по-прежнему имеет чрезвычайно важную роль для Молдовы, где рыночная экономика не очень хорошо сформирована.

"На бирже станут обговаривать и контракты на будущее. Фьючерсный контракт является одним из самых популярных инструментов, защищающих от любых неблагоприятных изменений рынка и цен. Таким образом продавец получает гарантию, что товар не залежится. В то же время, эти договоры купли-продажи могут стать для фермеров залогом, чтобы получить кредит в банке", - объяснил Ионицэ.

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Эксперт подчеркнул, что сельскохозяйственная биржа не является простым проектом, и ее создание повлечет за собой финансовые затраты.

"Ранее создание такой биржи обсуждали в соседней стране, Украине. Тогда этот проект оценили в 250 миллионов евро. Думаю, что для нашей страны цена его будет ниже. Но власти должны сделать это приоритетной целью на государственном уровне, и тогда появится инвестор", - заключил Ионицэ.

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Теги:
Вячеслав Ионицэ, товарная биржа, сельское хозяйство, цены
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