Что задумали евро доллар: курс валют в Молдове на вторник

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: "тяжеловесы" неспешно давят на лей.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 21 мая. После выходных основные игроки будут на позитиве, но заметных изменений не произойдет.

© REUTERS / PHILIPPE HUGUEN Что будет с долларом и евро на фоне итогов выборов в Европарламент

Евро за сутки отыграет у молдавского "льва" два бана и установится на отметке в 20,2123 лея.

Что касается доллара, то он поведет себя еще скромнее. Во вторник "американец" практически не изменится в цене и закрепится на уровне 18,0597 лея.

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В незначительном, но все-таки плюсе окажутся российский рубль, который окрепнет до 0,2803 лея, украинская гривна – до 0,6856 лея, а румынский лей – до 4,2459 в переводе на национальную валюту.

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