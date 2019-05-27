Мнение: Молдове было бы выгодно войти в ЕАЭС

Молдова может получить экономическую выгоду от вступления в ЕАЭС, считает генеральный директор московского института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Наиболее реальными претендентами на вхождение в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются Таджикистан, Молдова и Узбекистан, считает генеральный директор московского института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Об этом он заявил в интервью Sputnik Казахстан.

В столице Казахстана, Нур-Султане, 29 мая состоится юбилейный саммит глав государств стран ЕАЭС. Встреча на высоком уровне приурочена к двум датам – 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора ЕАЭС.

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Молдове выгодно быть в ЕАЭС

Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС в мае прошлого года.

"Таджикистан не против войти в состав ЕАЭС, Узбекистан резкого желания пока не проявлял, а вот Молдове войти в ЕАЭС было бы очень выгодно. Так как главным экспортным товаром страны является востребованные странами ЕАЭС фрукты", - заявил Журавлев.

Также эксперт предположил, что 29 мая в столице Казахстана лидеры стран ЕАЭС будут обсуждать вопросы технологического состояния национальных экономик. Актуальным для всех участниц союза остаются темы модернизации, развития транспортной системы и сырьевого сотрудничества.

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Ранее президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России в нашей стране Олегом Васнецовым детали предстоящей рабочей поездки главы государства в Нур-Султан.

Сообщалось, что Додон примет участие в саммите Евразийского экономического союза и на его "полях" проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран ЕАЭС.

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По словам президента Молдовы, на обратном пути из Казахстана он совершит краткий рабочий визит в Республику Башкортостан, где будут подписаны договоры о сотрудничестве между российской автономией и четырьмя регионами Молдовы.

Планы на пятилетку

Расти страны-участницы ЕАЭС в ближайшее время, как считает Журавлев, могут за счет межрегионального сотрудничества в области промышленности.

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Эксперт добавил, что в ближайшие пять лет для стран, входящих в ЕАЭС, окажется основным вопрос взаимодействия в рамках проекта "Один пояс, один путь". Здесь, по мнению Журавлева, участники могут добиться общего экономического успеха.

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По итогам предстоящего саммита планируется принять совместное заявление глав государств-членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю пятилетия договора о ЕАЭС, а также подписать ряд международных документов.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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