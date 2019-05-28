Как уговорили Украину снять санкции с Молдавского металлургического завода

В переговорах с Киевом пришлось прибегнуть к доводам, против которых нечего было возразить.

ТИРАСПОЛЬ, 28 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Украинская сторона приняла к сведению обоснования Тирасполя и сняла санкции с Молдавского металлургического завода (ММЗ), который является градообразующим предприятием Рыбницs. Аргумент, который повлиял на решение партнеров по диалогу, назвал на встрече с работниками внешнеполитической службы региона лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Санкции были объяснены тем, что завод якобы является собственностью Российской Федерации. Но почти стопроцентный пакет акций завода принадлежит Приднестровью. Мы донесли эту информацию до всех необходимых адресатов и отстояли снятие санкций. Вопрос закрыт", – отметил Красносельский.

© Sputnik / Александр Кондратюк Экологи Приднестровья: выброс радиации на Металлургическом заводе нереален

По его словам, в прошлом году впервые за 10 лет ММЗ выплавил более 500 тысяч тонн стали. Объемы хотели увеличить, но помешали санкции со стороны Украины.

Красносельский напомнил о том, что еще три года назад предприятие не работало, под угрозой увольнения оказалось более двух тысяч его работников. С тех пор были погашены многомиллионные обязательства завода, и ММЗ вернул себе статус прибыльного экономического субъекта и ответственного налогоплательщика. Завод наращивает объемы производства и переоснащается.

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