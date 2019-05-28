Евро и доллар готовят сюрприз: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 22 мая. Котируемые валюты деликатно теснят молдавского "льва". Так, евро за сутки отыграет два бана и установится на отметке в 20,2362 лея.

© Sputnik / Антон Денисов Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году

Что касается доллара, то он практически повторит шаги "европейца". В среду "зеленый" подорожает на три бана и закрепится на уровне 18,0865 лея.

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В незначительном, но все-таки плюсе окажется и румынский лей, который окрепнет до 4,2493 в пересчете на национальную валюту. Российский рубль, несколько сдаст позиции и опустится до 0,2798 лея, а украинская гривна – до 0,6832 лея.

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