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Оборот розничной торговли в Молдове значительно вырос

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Рост наблюдается и в сфере услуг - по сравнению с первым кварталом прошлого года зафиксировано оживление.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. В розничной торговле и в сфере услуг оживление - здесь наблюдается значительный рост по сравнению с первым кварталом прошлого года.

По данным Национального бюро статистики, в январе-марте 2019 года оборот розничной торговли увеличился на 17,3% (в сопоставимых ценах), по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Работа сельскохозяйственного рынка
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Рост наблюдается и в сфере услуг - здесь оборот рыночных вырос на 17,7%. А оборот рыночных услуг, оказанных предприятиям, вырос на 10,5%.

Самое значительное, более чем на четверть, увеличение оборота торговли наблюдается в продажах автомобилей и мотоциклов - на 27,7%.

Вместе с тем, в начале 2019 года в Молдове сохранялся значительный дефицит во внешней торговле, а импорт превышает экспорт почти в два раза. Экспорт товаров из Молдовы за рубеж в первом квартале года вырос всего на 9 процентов, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако подрос и импорт - на 3,7%. 

По итогам первых двух месяцев 2019 года дефицит внешнеторгового баланса составил 356,1 млн долларов.

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Теги:
торговля
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