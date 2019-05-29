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В Приднестровье упростили ввоз автомобилей

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Приднестровские депутаты утвердили изменения в закон о Дорожном фонде и в Таможенный кодекс, а также обсудили поправки в закон об ОСАГО.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье упростят порядок декларирования ряда транспортных средств, ввозимых на территорию региона. Соответствующие изменения в законодательстве приняли приднестровские парламентарии на пленарном заседании.

Для увеличения завоза автомобилей

Поправки предполагают расширение перечня транспортных средств, в отношении которых может применяться уплата сбора-виньетки, а также упрощение их перемещения через границу.

"Предложенные изменения снимут напряженность на таможенных пунктах пропуска, а также будут способствовать увеличению количества ввозимых транспортных средств и, как следствие, росту объема поступающих в бюджет доходов", – подчеркнул первый заместитель председателя таможни Приднестровья Алексей Липовцев.

Нововведения в закон об ОСАГО

Выдача полисов ОСАГО
© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Приднестровье заработало ОСАГО

В первом чтении были приняты изменения в закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО)  владельцев транспортных средств.

"На сегодняшний день законом установлена возможность заключения договора обязательного страхования в электронном виде наравне с бумажным носителем. Законопроектом предлагается установить базовые принципы порядка такого заключения договора", - пояснил автор законодательной инициативы, депутат Юрий Кучеренко.

Поправки касаются вопроса максимального количества лиц, которых страхователь вправе допустить к управлению транспортным средством, а также обязанностей страховщика, перечня документов, которые нужно предоставлять при заключении договора страхования. Исходя из нововведения, расширится также перечень оснований для возврата страховой премии при досрочном прекращении договора.

Законопроект об ОСАГО включили в повестку следующего заседания парламента.

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