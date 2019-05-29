Доллар и евро готовят сюрприз: курс валют на четверг

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: доллар смелеет, а евро грустит.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 30 мая. На валютном рынке без особых изменений. Доллар несколько расслабится и уступит молдавскому "льву" два бана. За сутки "европеец" опустится до 20,2189 лея.

Доллар же наоборот окажется смелее и попытается напирать на нацвалюту. В четверг "зеленый" станет тверже на четыре бана и будет торговаться по 18,1246 лея.

К слову, оба "иностранца" укрепили свои позиции с начала года. Так, "американец" стал тверже практически на один лей, а "европеец" - более чем на 50 банов.

Что касается остальных игроков, то в плюсе, хоть и незначительном, окажется также украинская гривна, которая разместится на уровне 0,6838 лея. Российский рубль несколько сдаст позиции и опустится до 0,2782 лея, а румынский лей подешевеет до 4,247 в переводе на нацвалюту.

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