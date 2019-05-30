Этого от доллара никто не ожидал: курс валют на ближайшие дни

Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие дни: стало известно, как поведут себя доллар и евро в начале лета.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 31 мая, и выходные. Большая часть игроков окажет легкое давление на молдавского "льва". Евро за сутки подорожает на 4 бана и установится на отметке в 20,2528 лея.

Доллар поведет себя еще развязнее и отыграет у нацвалюты еще 6 банов. В пятницу и первые дни июня "зеленый" будет торговаться на уровне 18,186 лея.

При этом как "европеец", так и "американец" с начала года заметно укрепились по отношению к молдавскому лею. Так, доллар стал тверже более чем на один лей, а евро – практически на 80 банов.

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Что касается остальных игроков, то в плюсе, хоть и незначительном, окажутся также российский рубль, который разместится на уровне 0,28 лея, а румынский лей укрепится до 4,2571 в переводе на нацвалюту. Украинская гривна несколько сдаст позиции и опустится до 0,6807 лея.

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