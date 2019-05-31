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курс валют

Такого от доллара и евро никто не ожидал: курс валют после выходных

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс после выходных: на валютном рынке без шоков, хотя тяжеловесы и продолжат придавливать лей.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 3 июня. После выходных на валютном рынке установится полный штиль. Основные игроки в основном будут топтаться на своих позициях. Так, евро отыграет у молдавского "льва" три бана и установится на отметке в 20,2882 лея.

Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гырбу: падение лея должно остановиться

Доллар окажется чуть скромнее, но все же продолжит шагать вперед. В понедельник он окрепнет еще на один бан и будет торговаться по 18,1997 лея.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе также окажется румынский лей, который подорожает до 4,2743 в переводе на нацвалюту. А вот российский рубль несколько подешевеет – до 0,2779 лея,как и украинская гривна - до 0,6776 лея.

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Начиная с пятницы и в выходные, евро продается по 20,2528 лея, доллар – по 18,186 лея, российский рубль – по 0,28 лея, украинская гривна – за 0,6807 лея, а румынский лей – по 4,2571 в переводе на нацвалюту.

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