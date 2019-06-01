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Газопровод Яссы-Унгены

Почем газ в трубе из Ясс, или Нужен ли нам газопровод "на всякий случай"

© Photo: Ministerul Economiei și Infrastructurii
Экономика
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Начались долгожданные работы по продлению газопровода из Ясс до Кишинева, но вот обеспечит ли ветка заявленный эффект, до сих пор остается непонятным.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik, Наталья Иовва. Работы по строительству газовой ветки из Ясс были начаты в 2013 году, а в августе 2014-го газопровод пересек румыно-молдавскую границу. В День независимости Молдовы тогдашний премьер-министр Юрий Лянкэ со своим румынским коллегой Виктором Понта торжественно зажег факел, символизирующий объединение двух энергетических систем.

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"Отныне республике никто не сможет угрожать и создавать проблемы", - сказал тогда Лянкэ, имея в виду, очевидно, российский "Газпром". 

Пост газопровода
© Fotolia / Alexander Shevchenko
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На деле альтернативный путь доставки голубого топлива в Молдову, называвшийся спасительным, оказался бесполезным аппендиксом. Изначально газопровод работал лишь на 0,2% своей мощности, а с 2017 года Румыния и вовсе перестала экспортировать "голубое" топливо в Молдову.

Правительство рассчитывает, что ветка заработает в полную силу после ее продления до молдавской столицы. О начале соответствующих работ в правительстве рапортовали несколько раз, последний - в мае, когда, наконец, удалось урегулировать проблемы, связанные с отсутствием необходимых контрактов.

Закончить проект власти намереваются в конце этого года, но, как обратил внимание политолог Валерий Реницэ, ни разу ни на одной из многочисленных торжественных церемоний, связанных со строительством ветки из Румынии, никто не внес ясности относительно цены на газ, который будет по ней идти.

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То, что он будет дешевле нынешнего, российского, утверждали как бывшие премьер-министры - Юрий Лянкэ и Кирилл Габурич, так и нынешний глава правительства. Но вот на сколько процентов, какова ожидаемая или хотя бы примерная его стоимость, - никто давать такую информацию пока не отваживается.

"Газопровод из Румынии всегда рассматривался политиками как альтернатива, как второй источник, как гарантия энергетической безопасности. Но серьезными экономистами никогда не было раскрыто, а сколько именно газа начнет поступать по этой трубе, и почем он будет", - отметил Реницэ. 

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
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Выяснить хотя бы примерную цену будущего альтернативного газа невозможно, потому что неясно, какого он будет происхождения, считает бывший депутат парламента, экономист Олег Рейдман. То ли это будет российский газ, который прошел через всю Европу по "Северному потоку", то ли норвежский газ, которому также придется попутешествовать, то ли сжиженный газ из США, то ли газ из Азербайджана, что не исключает министр экономики Кирилл Габурич. В любом случае результат ожидает один – это будет дорогой для нас газ.

Конечно, можно надеяться на дешевое румынское "голубое" топливо, в конце-концов, у соседей есть собственная добыча. Однако, по мнению Рейдмана, в эту возможность могут верить лишь неисправимые оптимисты.

"Да, румыны разведали значительные запасы газа, разведали, но не запустили в эксплуатацию. Регион Яссы дефицитный по газу сам по себе, эксперты говорят процентов на 15-20", - сказал он в беседе с корреспондентом Sputnik. 

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CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
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К тому же Румынии самой газа не хватает, поэтому более 14% голубого топлива она импортирует. И не откуда-то там из ЕС, а из России. По данным "Газпрома", Румыния докупает более одного миллиона трехсот тысяч кубометров газа ежегодно. Рассчитывать в этих условиях, что соседи поделятся с нами дешевым газом из собственной добычи, конечно, не стоит.

Разговоры о том, что газ из альтернативной трубы будет дешевле, увы, не подкрепляются хотя бы какими-то фактами, которые можно было бы использовать, объясняя оптимизм наших властей. Как нельзя всерьез рассчитывать и на то, что альтернативная труба станет козырной картой в переговорах с "Газпромом", который пока предпочитает не реагировать на грандиозные планы молдавского руководства.

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