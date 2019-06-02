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Доллары и евро

Валютный прогноз на месяц: какие сюрпризы готовят евро и доллар в июне

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Что происходит с евро и долларом, почему молдавский лей продолжает пятиться, и когда нацвалюта встрепенется, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik, Елена Комолова. Танцы валют - евро и доллар продолжают напирать на молдавский лей, правда, темп "иностранцев" в мае замедлился. Что ждет молдавского "льва" и какие планы у "европейца" и "американца", рассказали экономические эксперты.

Прогноз на месяц

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предполагает, что в июне можно ожидать продолжения укрепления тяжеловесов по отношению к молдавскому "льву".

"В июне иностранная валюта, вероятнее всего, все еще будет расти. К концу месяца официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 19-19,4 лея, а евро, возможно, будет находиться в границах 20,4-20,8 лея", - заявил Иосуб в комментарии Sputnik.

Курс валют
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Поведение евро и доллара: рост есть, но замедлился

В мае доллар к нацвалюте Молдовы подорожал, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, с 17,8918 до 18,1860 лея (+1,6%). С начала года рост доллара составил 6,1%. Если в январе и феврале "зеленый" к лею торговался достаточно стабильно, то в начале марта он перешел к росту, а в апреле этот рост ускорился. Продолжилось укрепление "американца" и в мае, но по сравнению с апрелем, когда доллар подорожал за месяц на 3,4%, оно все-таки замедлилось. Основной рост доллара, который шел с ускорением, наблюдался в конце мая.

Евро за месяц подорожал с 19,9181 до 20,2528 лея, или на 1,7%. Это также меньше, чем в апреле, когда европейская валюта выросла к лею на 2,5% (+3,7% с начала года). 

"При этом доллар в мае продолжал расти и на мировых рынках, причем активнее, чем в апреле. Индекс доллара DXY вырос за месяц на 0,5%. Евро снизился к доллару за это время с 1,1210 до 1,1150 (-0,5%)", - отметил Иосуб.      

Почему молдавский лей теряет позиции?  

Финансовый аналитик обозначил, что основная причина ослабления молдавского лея заключается в превышение спроса на валюту над ее предложением.

Денежные купюры. Доллары США. Евро.
© Sputnik / Антон Денисов
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"Продажи валюты населением уменьшаются, при этом растет спрос на валюту со стороны юридических лиц. Отрадно, что в мае по сравнению с апрелем рост валюты замедлился", - считает эксперт.

По его мнению, это говорит о том, что рынок приближается к своему равновесию. После чего, как полагает Иосуб, может возобновиться укрепление лея.

По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, падение национальной валюты было значительным и объективным.

"На протяжении первых месяцев в январе-феврале Национальный банк тратил очень много на поддержание лея. Сейчас Нацбанк, наоборот, не тратит, а покупает валюту, поэтому лей немного ослаб", - заявил аналитик в эфире программы "Экспертиза".

Вадим Иосуб
© Sputnik / Miroslav Rotari
Иосуб: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет

По словам экономиста, дальнейшее поведение национальной валюты будет зависеть от многих факторов. Речь идет и о денежных переводах из-за рубежа, которые стремительно падают, и о корреляции импорта-экспорта, и о внешней помощи, на которую Молдова надеется, но она никак не поступает.

"Это зависит, разумеется, и от развития политической ситуации. Если не будет политической стабильности, то не будет инвестиций в стране, все больше людей будут уходить от молдавского лея, потому что риски высокие", - добавил он.

Оснований для обвала молдавского лея нет

В целом, как считает Гырбу, нет оснований для обвала национальной валюты. Картина валютного рынка в ближайшей перспективе выглядит более оптимистично, чем кажется на первый взгляд.

"Лей уже потерял определенную нагрузку и большого падения по отношению к другим валютам до конца года не должно происходить, если не произойдет чего-то кардинального, конечно", - заключил собеседник.

Денежные купюры
© Sputnik / Владимир Трефилов
Курс валют - 2019: как поведут себя доллар и евро, в чем хранить деньги

Прогнозы на будущее

В пояснении к утвержденному парламентом закону о государственном бюджете Молдовы на 2019 год, в частности, обозначено, что прогнозируется умеренное обесценивание национальной валюты страны в 2019-2021 годах.

"За указанный интервал средний обменный курс лея по отношению к доллару будет варьироваться от 17,2 до 18,5 лея", - отмечено тексте документа.

В чем хранить деньги?

Вопрос, в какой валюте хранить сбережения, волнует многих, ведь обжечься на валютных скачках никому не хочется. Чиновники утверждают, что лучше держать свои сбережения в молдавских леях. Эксперты подчеркивают, что необходимо придерживаться "золотого" правила – деньги надо хранить в разных валютных корзинах.

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Теги:
прогноз, курс валют, доллар, евро
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