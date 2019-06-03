17:28 03 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.29
  • USD18.20
  • RUB0.28
  • RON4.27
  • UAH0.68
Поиск
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак: деятельный кабмин в силах разморозить двусторонние отношения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
87 0 0

Для молдавских товаров Россия - это огромный рынок, который вряд ли следует игнорировать, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на брифинге в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Необходимость иметь деятельного и надежного партнера в лице молдавской исполнительной власти была не раз подчеркнута Дмитрием Козаком, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой на совместном брифинге с президентом Молдовы Игорем Додоном.

После встречи с главой государства гость заявил, что за первое полугодие товарооборот вырос на 10,5%, но это далеко от тех показателей, которые были раньше.

В последние годы двусторонние отношения в экономической сфере практически заморожены. Для молдавских товаров Россия - это огромный рынок, который вряд ли следует игнорировать.

"У нас заморожены отношения с 2016 года. Два с половиной года мы ждем приглашения для проведения заседания межправкомиссии, но до сих пор его не получили", отметил Козак.

По его словам, в 2016 году был утвержден план действий по торгово-экономическому сотрудничеству, который практически заморожен.

Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон и Козак озвучили основные направления сотрудничества Молдовы и России

Спецпредставитель президента РФ также подчеркнул, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, однако это предполагает активную работу с правительством во всех органах ЕАЭС, чтобы получить все дивиденды от преимущественного положения.

"Тоже никакой работы не проводится. Мы обсудим все вопросы с правительством", - добавил гость.

Важным предметом нашего взаимодействия, продолжил Козак, является забота о гражданах Молдовы, которые работают и живут на территории РФ. Это почти полмиллиона человек. За последние три года перечисления составили полтора миллиарда долларов США. Это тоже важный фактор поддержания граждан Молдовы.

"Чтобы поддержать этих людей, которые оставили свой дом в поисках заработка за рубежом, нам нужно тесное сотрудничество с правительством Молдовы", - подытожил спецпредставитель президента РФ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Стало известно, когда Додон и Козак проведут переговоры
Дмитрий Козак прилетел в Кишинев - видео
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

На что стоит посмотреть из под небес: выбор бывалых путешественников - фото
Израиль обстрелял территорию Сирии
Авиация еврейского государства атаковала территорию Сирии
Все о детях в Молдове: что едят, где живут, как учатся
Главные цифры и интересные факты о детях Молдовы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться