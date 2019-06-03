Дмитрий Козак: деятельный кабмин в силах разморозить двусторонние отношения

Для молдавских товаров Россия - это огромный рынок, который вряд ли следует игнорировать, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на брифинге в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Необходимость иметь деятельного и надежного партнера в лице молдавской исполнительной власти была не раз подчеркнута Дмитрием Козаком, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой на совместном брифинге с президентом Молдовы Игорем Додоном.

После встречи с главой государства гость заявил, что за первое полугодие товарооборот вырос на 10,5%, но это далеко от тех показателей, которые были раньше.

В последние годы двусторонние отношения в экономической сфере практически заморожены. Для молдавских товаров Россия - это огромный рынок, который вряд ли следует игнорировать.

"У нас заморожены отношения с 2016 года. Два с половиной года мы ждем приглашения для проведения заседания межправкомиссии, но до сих пор его не получили", отметил Козак.

По его словам, в 2016 году был утвержден план действий по торгово-экономическому сотрудничеству, который практически заморожен.

Спецпредставитель президента РФ также подчеркнул, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС, однако это предполагает активную работу с правительством во всех органах ЕАЭС, чтобы получить все дивиденды от преимущественного положения.

"Тоже никакой работы не проводится. Мы обсудим все вопросы с правительством", - добавил гость.

Важным предметом нашего взаимодействия, продолжил Козак, является забота о гражданах Молдовы, которые работают и живут на территории РФ. Это почти полмиллиона человек. За последние три года перечисления составили полтора миллиарда долларов США. Это тоже важный фактор поддержания граждан Молдовы.

"Чтобы поддержать этих людей, которые оставили свой дом в поисках заработка за рубежом, нам нужно тесное сотрудничество с правительством Молдовы", - подытожил спецпредставитель президента РФ.

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