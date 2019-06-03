Евро решил устроить сюрприз: курс валют на вторник

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: евро и доллар продолжат начатое.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 4 июня. После выходных большинство основных игроков будут на позитиве. Евро за сутки отыграет у молдавского "льва" семь банов и установится на отметке в 20,3575 лея.

Доллар окажется куда скромнее, чем "европеец". Во вторник "зеленый" подорожает на один бан и приподымет планку до 18,2014 лея.

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В незначительном, но все-таки плюсе окажутся российский рубль, который окрепнет до 0,2784 лея, и румынский лей – до 4,291 в переводе на национальную валюту. А вот украинская гривна подешевеет до 0,6758 лея.

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