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Кредитные рекорды молдаван, или почему жить в долг стало "модным"

© Depositphotos / SimpleFoto
Экономика
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Елена Комолова
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Жители республики набирают все больше кредитов, а банки охотно идут на понижение процентных ставок, с чем это связано разбирался обозреватель Sputnik.

Граждане Молдовы набирают кредиты больше, чем когда-либо. Люди нуждаются в деньгах, взятых в заем, для улучшения своего благосостояния – на покупку квартиры, машины, смартфона и (или) каких-либо других различных устройств для дома. Официальная статистика показывает, что в 2018 году молдаване получили кредитов на 4,8 миллиарда леев, что в четыре раза превышает средние показатели за пять лет. К слову, в 2017 году объем заемных денег, выданных "физикам" банками, практически удвоился и достиг уровня 9% ВВП. И этот рост, как считают экономические аналитики, продолжится.

Абсолютный рекорд

Банк
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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В апреле 2019 года кредитный портфель достиг самого высокого уровня за всю историю Молдовы - 37 миллиардов леев, заявил Sputnik экономический эксперт Роман Киркэ.

"Для физлиц наблюдается динамичный рост кредитования, это означает, что люди берут все больше и больше займов на различные периоды", - считает собеседник.

По его словам, "физики" оживили кредитный рынок, но в некоторых секторах, таких, как сельское хозяйство и строительство, договоры о займах заключают и юридические лица.

"В большинстве своем молдаване набирают кредиты для того, чтобы повысить свой уровень жизни - для покупки различных товаров и устройств, которые они хотят. Речь, конечно, не идет о займах на продукты питания, а на жилье, бытовую технику и другие аппараты", - отметил он.

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Отвечая на вопрос, почему физлица стали набирать больше кредитов, эксперт отметил, что "доходы граждан начали расти". Речь в том числе идет и о бюджетном секторе. Это, по его мнению, стимулирует планирование покупок некоторых товаров, которые повышают качество жизни.

Знак процента в витрине.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ко всему, обратил внимание эксперт, банки понижают процентные ставки. "Мы наблюдали значительное снижение базовой ставки за последние 3-4 года. С примерно 20%, когда базовая ставка была инструментом макромонетарной политики для денежной стерилизации, она упала практически до 6,5%", - добавил Киркэ.

По его словам, вместе со снижением процентных ставок кредиты стали более привлекательными. К слову, как подчеркнул аналитик, за последнее время значительно сократился дисбаланс между депозитами и кредитами. Как считает эксперт, тенденция снижения процентных ставок сохранится, что повлияет на дальнейшее увеличение объема займов и, косвенно, на рост национальной экономики.

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По его мнению, если объемы кредитования увеличатся, то реальный сектор экономики будет усилен.

Эра потребления в кредит

Габриела Кунева
© Sputnik / Osmatesco
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Молдова входит в эру потребления, основанную на кредитах, а финансовые институты должны ускорить ввод новых финансовых продуктов, чтобы не потерять долю на рынке, который в последующие годы будет неуклонно расти, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

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По его мнению, в 2019 году коэффициент задолженности домохозяйств достигнет 11% ВВП, что в пять раз больше, чем 15 лет назад. "Физические лица стали основными клиентами финансового сектора, и эта тенденция сохранится и в последующие годы", - отметил Ионицэ.

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