Кредитные рекорды молдаван, или почему жить в долг стало "модным"

Жители республики набирают все больше кредитов, а банки охотно идут на понижение процентных ставок, с чем это связано разбирался обозреватель Sputnik.

Граждане Молдовы набирают кредиты больше, чем когда-либо. Люди нуждаются в деньгах, взятых в заем, для улучшения своего благосостояния – на покупку квартиры, машины, смартфона и (или) каких-либо других различных устройств для дома. Официальная статистика показывает, что в 2018 году молдаване получили кредитов на 4,8 миллиарда леев, что в четыре раза превышает средние показатели за пять лет. К слову, в 2017 году объем заемных денег, выданных "физикам" банками, практически удвоился и достиг уровня 9% ВВП. И этот рост, как считают экономические аналитики, продолжится.

Абсолютный рекорд

В апреле 2019 года кредитный портфель достиг самого высокого уровня за всю историю Молдовы - 37 миллиардов леев, заявил Sputnik экономический эксперт Роман Киркэ.

"Для физлиц наблюдается динамичный рост кредитования, это означает, что люди берут все больше и больше займов на различные периоды", - считает собеседник.

По его словам, "физики" оживили кредитный рынок, но в некоторых секторах, таких, как сельское хозяйство и строительство, договоры о займах заключают и юридические лица.

"В большинстве своем молдаване набирают кредиты для того, чтобы повысить свой уровень жизни - для покупки различных товаров и устройств, которые они хотят. Речь, конечно, не идет о займах на продукты питания, а на жилье, бытовую технику и другие аппараты", - отметил он.

Планы на фоне роста зарплат и снижения процентных ставок

Отвечая на вопрос, почему физлица стали набирать больше кредитов, эксперт отметил, что "доходы граждан начали расти". Речь в том числе идет и о бюджетном секторе. Это, по его мнению, стимулирует планирование покупок некоторых товаров, которые повышают качество жизни.

Ко всему, обратил внимание эксперт, банки понижают процентные ставки. "Мы наблюдали значительное снижение базовой ставки за последние 3-4 года. С примерно 20%, когда базовая ставка была инструментом макромонетарной политики для денежной стерилизации, она упала практически до 6,5%", - добавил Киркэ.

По его словам, вместе со снижением процентных ставок кредиты стали более привлекательными. К слову, как подчеркнул аналитик, за последнее время значительно сократился дисбаланс между депозитами и кредитами. Как считает эксперт, тенденция снижения процентных ставок сохранится, что повлияет на дальнейшее увеличение объема займов и, косвенно, на рост национальной экономики.

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По его мнению, если объемы кредитования увеличатся, то реальный сектор экономики будет усилен.

Эра потребления в кредит

Молдова входит в эру потребления, основанную на кредитах, а финансовые институты должны ускорить ввод новых финансовых продуктов, чтобы не потерять долю на рынке, который в последующие годы будет неуклонно расти, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

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По его мнению, в 2019 году коэффициент задолженности домохозяйств достигнет 11% ВВП, что в пять раз больше, чем 15 лет назад. "Физические лица стали основными клиентами финансового сектора, и эта тенденция сохранится и в последующие годы", - отметил Ионицэ.

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