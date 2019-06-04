Евро шокирует: курс валют на среду

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: лей окажется в нокауте.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 5 июня. На валютном рынке ожидаются изменения.

И основной сюрприз готовит евро, который за сутки отыграет сразу 15 банов и расположится на отметке в 20,5020 лея. Это самый большой скачок "европейца" за последнее время.

А доллар окажется куда скромнее. "Зеленый" тоже будет в плюсе, но незначительном. В среду "американец" станет тверже на один бан и разместится на уровне 18,2119 лея. Таким малыми шагами доллар уже долгое время продолжает укреплять свои позиции.

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В незначительном, но все-таки плюсе окажутся российский рубль, который окрепнет до 0,2792 лея, и румынский лей – до 4,3236 в переводе на национальную валюту. А вот украинская гривна продолжить дешеветь – и упадет до 0,673 лея.

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