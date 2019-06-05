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Бизнес

Десятки тысяч леев готовы выделить власти тем, кто создаст рабочие места

CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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Молдавские предприниматели испытывают кадровый голод. Даже имеющиеся на сегодняшний день вакансии зачастую пустуют.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Дополнительные субсидии от государства смогут получить некоторые молдавские бизнесмены. 

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По 40 тысяч за каждого

Министерство экономики и инфраструктуры объявило о начале приема заявок от предпринимателей, которые готовы создать на своих предприятиях новые рабочие места в 2019 году. За каждое из них власти готовы выделить одноразовое денежное пособие в размере 40 тысяч леев.

Заявки как в электронной форме, так и посредством обычной почты на адрес министерства финансов будут приниматься вплоть до 31 июля.

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Как отмечают в министерстве экономики и инфраструктуры Молдовы, чтобы получить компенсацию, предприятие должно соответствовать определенным требованиям. В частности, численный состав работников обязан вырасти минимум до ста человек. Средняя зарплата на предприятии не должна быть менее 75% от средней зарплаты по экономике. Новые рабочие места обязаны сохранять в течение трех лет. Экономический агент не должен иметь долгов по налогам.

"Этот инструмент будет способствовать росту уровня занятости и росту бюджетных поступлений. Более того, сократит такой феномен как зарплаты в конверте, и сократит уклонение от уплаты налогов", - заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. 

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По мнению молдавских властей, новый механизм даст стимул инвесторам и будет способствовать экономическому росту.

Заявки, поступившие от экономических агентов, будут рассматриваться в течение двух дней.

А кто работать будет?

Молдавские предприниматели тем временем испытывают кадровый голод. Даже имеющиеся на сегодняшний день вакансии зачастую пустуют. Это касается и рабочих специальностей, и высококвалифицированных сотрудников.

Сложившуюся ситуацию эксперты рынка труда связывают с постоянным оттоком трудоспособного населения за рубеж и невысокой зарплатой. Иными словами, граждане, оставшееся в Молдове, работать за низкую зарплату не хотят, а работодатели не желают хорошо платить тем, кто ничего не умеет делать.

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Некоторые предприятия, например, из швейной промышленности, пытаются решить проблему не только через Агентство занятости и объявления о найме. Они с нуля за свой счет обучают персонал на специальных курсах. Но даже эти меры не всегда позволяют в полной мере решить кадровую проблему. 

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Текучку кадров испытывают даже в такой высокооплачиваемой сфере как IT. Многие программисты рассматривают работу в Молдове, как промежуточный этап для того, чтобы затем эмигрировать за границу.

Будем привлекать иностранцев?

В октябре прошлого года министерство иностранных дел и европейской интеграции предложило внести законодательные поправки, которые упростят получение визы для иностранцев. В частности, предлагалось избавить их от необходимости иметь при себе некоторые документы – билет в оба конца, подтверждение о месте проживания в Молдове и др.

Как поясняют разработчики поправок, упрощенный режим получения молдавской визы послужит привлечению зарубежных инвесторов и поможет восполнить нехватку рабочих рук.

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