Додон рассказал о предстоящих встречах в Санкт-Петербурге

Игорь Додон подчеркнул, что выступит на ПМЭФ и проведет встречи с руководством секретариата МПА СНГ и Экономической комиссии ООН, а также c главами "Газпрома" и "Сбербанка".

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в среду прибыл с рабочим визитом Санкт-Петербург. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Нахожусь с кратким рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина приму участие в XXIII Международном Экономическом форуме и выступлю там с речью", - сообщил глава государства.

Также молдавский президент подчеркнул, что проведет встречи с руководством секретариата Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Экономической комиссии ООН, главами "Газпрома" и "Сбербанка".

"В Петербурге также пройдет заседание Молдавско-российского экономического совета с участием высокопоставленных представителей правительства Российской Федерации", - заключил Додон.

В четверг, 6 июня, начнет работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На его полях состоится заседание молдавско-российского экономического совета при участии президента Молдовы Игоря Додона и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, сообщили в пресс-службе ПМЭФ.

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В мероприятии примут участие врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, сопредседатель молдавско-российского экономического совета и "Деловой России" Андрей Назаров, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент "Опоры России" Александр Калинин.

Главной темой встречи станет расширение торгово-экономического сотрудничества Молдовы с российскими регионами.

Члены Совета, приглашенные эксперты и представители делового сообщества двух стран обсудят возможности организации обоюдных бизнес-миссий между российскими и молдавскими регионами и обмен студентами, сообщили в пресс-службе ПМЭФ.

Кроме того, стороны намерены обсудить перспективы создания молдавско-российского торгового дома и введения в сетевых магазинах так называемых "полок" для продажи молдавской продукции в субъектах РФ, а также региональных российских гастрономических брендов в Молдове.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 6-8 июня.

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