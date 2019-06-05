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ПМЭФ-2019

Президент Молдовы выступит на открытии ПМЭФ-2019

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Глава республики рассказал, что на полях ПМЭФ намерен обсудить с вице-премьером правительства России дату и программу проведения второго Молдавско-российского экономического форума в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. В четверг, 6 июня, начнет работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В его открытии примет участие президент Молдовы Игорь Додон. По словам главы республики, ПМЭФ - это очень важная площадка.

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"В этом году впервые нам дали возможность и пригласили, чтобы я участвовал и выступил на открытии форума. Форум будет открывать в этом году генсек ООН Антониу Гутерреш, я буду и еще два участника. Думаю, что это тоже очень важно для имиджа республики и, что Молдове предоставили такую площадку для его продвижения", - сказал Додон в эфире одного из местных телеканалов.

Он добавил, что планируется проведение заседания экономического совета между Молдовой и Россией при участии главы республики и вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака.

ПМЭФ-2019
© Sputnik / Григорий Сысоев
Диалог продолжается: Додон и Козак встретятся на полях ПМЭФ-2019

"Мы обсудим текущее состояние и определим, когда осенью уже во второй раз проведем Молдавско-российский экономический форум в Кишиневе. Скорее всего, во второй декаде сентября... 19-20-21 сентября, предварительно", - отметил Додон.

По его словам, на ПМЭФ ему будет очень интересно поприсутствовать на выступлении президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

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"Если мне не придется вернуться в Кишинев, чтобы создавать парламентское большинство, то я, конечно, останусь послушать это выступление. Есть еще несколько очень важных круглых столов, где будут дебаты на тему Россия-Запад, Россия-ЕС. Для нас это тоже очень интересно, потому что мы находимся между ними. И то, что происходит в этом направлении, конечно, очень интересно", - сказал Додон.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 6-8 июня.

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