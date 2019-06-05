Газовый вопрос: в Кишиневе заявили о возможных изменениях через 6-7 месяцев

Глава республики сообщил, что есть риски, что с 1 января 2020 года у страны будут проблемы с поставками газа.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Кишинев не будет платить по газовому долгу Тирасполя перед Россией, а само Приднестровье бесплатно газ получать уже не будет.

"Есть риски, что с 1 января 2020 года у нас будут проблемы с поставками газа", - заявил Додон.

По его словам, речь идет о транзите голубого топлива через Украину.

"Публично уже было объявлено, что, скорее всего, в тех объемах, которые есть сейчас, транзита не будет. А если вообще не будет по нашей ветке, то возможны очень серьезные проблемы. И, в первую очередь, для Приднестровья. Мы попытаемся их как-то решить. Но бесплатно газ им никто уже давать не будет. А на этом в регионе держится все, включая электроэнергию, которую мы у них покупаем", - сказал Додон.

Он отметил, что Кишинев платит живые деньги за электроэнергию Кучурганской ГЭС. По его мнению, Тирасполь этими деньгами не рассчитывается с Россией за газ, а покрывает какие-то бюджетные или свои другие интересы.

Реально ли прекращение транзита газа через Украину: эксперты дали ответ>>>

"Думаю, что через 6-7 месяцев будет другая ситуация. То, что было до сих пор, дальше невозможно. Об этом нужно очень серьезно говорить. И говорить о долге (Приднестровья – ред.), который есть. Потому что мы никогда за этот долг не заплатим", - подчеркнул Додон.

По его словам, потребители с правого берега Днестра исправно рассчитываются за газ. "Почему мы должны платить за голубое топливо, за который жители левого берега либо не рассчитывались, либо куда-то деньги эти шли. Давайте разбираться, что дальше", - сказал молдавский президент.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK