Этого не ожидал никто: что произойдет с долларом и евро в четверг

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 6 июня. На валютном рынке опять изменения. На этот раз большинство игроков перейдут в отступление. Евро проиграет за сутки четыре бана и расположится на отметке в 20,464 лея.

Столько же уступит и доллар, который разместится на уровне в 17,1716 лея.

В незначительном, но все-таки плюсе окажется украинская гривна, которая окрепнет до 0,6743 лея. Российский рубль не изменится в цене. А вот румынский лей сдаст позиции и опустится до 4,3261 в переводе на национальную валюту.

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Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии Sputnik предположил, что в июне можно ожидать продолжения укрепления доллара и евро по отношению к молдавскому "льву", правда темпы роста замедлятся.

"В июне иностранная валюта, вероятнее всего, все еще будет расти. К концу месяца официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 19-19,4 лея, а евро, возможно, будет находиться в границах 20,4-20,8 лея", - заявил Иосуб в комментарии Sputnik.

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