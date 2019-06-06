Болгария заинтересовалась продукцией приднестровских предприятий

Возможные перспективы сотрудничества приднестровского бизнеса с болгарскими предпринимателями обсудили на встрече в Торгово-промышленной палате Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июн – Sputnik, Ирина Ляхова. В Торгово-промышленной палате Приднестровья (ТПП) состоялась встреча предпринимателей Приднестровья с представителем посольства Республики Болгария в Молдове, руководителем Службы по торгово-экономическим вопросам Брониславом Деневым. Приднестровцы презентовали свои предприятия, озвучили направления, взаимодействие по которым было бы им интересно, а болгарская сторона поделилась своими планами по сотрудничеству.

"Болгарского представителя очень заинтересовала возможность сотрудничества с ЗАО "Тиротекс" в сфере предоставления текстиля для салонов SPA-услуг. Это направление все сильнее набирает обороты в туристическом бизнесе Болгарии", - рассказали в ТПП.

Денев также предложил обратить внимание на оборудование и машины, производимые болгарами.

"Осенью планируется презентация напитков на территории Болгарской республики. Полагаю, что участие в этой выставке Бендерского пивоваренного завода позволило бы завязать партнерские отношения с производителями болгарских напитков", - отметил Денев.

Приднестровские предприниматели не первый год сотрудничают с болгарскими коллегами. Такие предприятия, как "Типар" и "Бендерский пивоваренный завод" являются импортерами продукции, производимой болгарскими компаниями. Давние корни сотрудничества с бизнесом Болгарии есть и у завода "Электромаш". Предприятие готово расширить партнерские отношения, предлагая широкий спектр продукции, ориентированной как на промышленный, так и на потребительский рынок.

На встрече болгарский представитель также высказал предложение - расширить ассортимент импортируемой продукции за счет парфюмерно-косметических товаров, медикаментов, пищевых добавок, продукции машиностроения. Причем болгарская сторона открыта к созданию совместных предприятий.

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