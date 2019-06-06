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Газ

Додон обсудил с Миллером: поставки газа в Молдову с 2020 года

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Экономика
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Стороны обсудили вопросы, связанные с поставкой российского газа в Молдову и его транзитом по территории республики.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о достижении договоренности о начале переговоров с ПАО "Газпром" по условиям новых контрактов на поставку газа в Молдову и на его транзит с 1 января 2020 года. Об этом он заявил по итогам встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером на полях Петербургского международного экономического форума.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

"В частности, обсудили вопросы, связанные с поставкой российского газа в Молдову и его транзитом по территории республики. Достигнуты договоренности о начале переговоров по условиям новых контрактов на поставку и на транзит газа с 1 января 2020 года", - отметил Додон.

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Действующий контракт на поставку газа Молдове истекает в конце этого года. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Игорь Додон просил главу "Газпрома" предоставить Молдове 25% скидки на газ. Свою просьбу президент республики обосновал тем, что Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. 

Ранее Додон заявил, что Кишинев не будет платить по газовому долгу Тирасполя перед Россией, а само Приднестровье бесплатно газ получать уже не будет.

В 2018 году "Газпром"поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров). Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.

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